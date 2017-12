Le football aussi pleure son Johnny

Hinschberger, Courbis, Printant… Les mélomanes du foot pleurent leur Johnny.

Phillipe Hinschberger (ex entraineur du FC Metz)

Ghislain Printant (ex entraineur de Bastia)

Une légende est partie. Un monstre sur scène. Merci pour ton merveilleux passage. On a perdu un grand. RIP #JohnnyHallyday ? ? ?? ✝️ pic.twitter.com/n2zlhaUYsp — Printant Ghislain (@GPrintant) 6 décembre 2017

Rolland Courbis (ex entraineur de beaucoup de clubs)

Quelle immense tristesse de perdre une icône, une légende, un homme au grand coeur. A jamais dans nos coeurs #RIPJohnnyHallyday @JohnnySjh — Rolland Courbis (@rollcourbis) 6 décembre 2017

Propos recueillis par Andrea Chazy

« C'est un monstre !j'aime beaucoup de chansons de Johnny Hallyday et je pense que quelqu'un qui n'aime pas le rock'n'roll ne peut pas rester insensible à ses fameuses ballades. Moi je serais plutôt à jouerque, même si je maîtrise bienaussi quand même. La chanson de 2002 sur les Bleus, ce n'était pas ce qu'il avait fait de mieux. Aujourd'hui, ce n'est pas trop le genre de chansons qu'on écoute dans les vestiaires, mais ça peut tout à fait être le type de chansons qu'on met sur des montages vidéos de motivation. À la guitare, ça se joue facilement, c'est trois-quatre accords. Mais pour jouer une chanson comme, il faut avoir un bon doigté si vous voulez que cela ressemble à quelque chose. »« Déjà, comme pas mal d'entre nous, il a bercé notre jeunesse. C'était un monument sur scène. Et j'ai un rapport même personnel puisque j'ai perdu mon frère aîné il y a près de dix ans qui était un fan de Johnny Hallyday. À travers ce message pour Johnny que j'ai publié sur Twitter, c'était aussi un petit clin d'oeil pour mon frère. C'était un fan de la première heure et il ne fallait pas voir un concert de Johnny à côté de lui, c'était une souffrance (rires). Johnny, j'ai eu l'occasion de le voir sur scène et c'était un spectacle. Il était toujours accompagné de supers musiciens, son spectacle était grandiose à chaque fois. Il arrivait à vous transmettre quelque choses avec ses chansons et quand on vous parle de spectacle, Johnny Hallyday c'était LE spectacle. Y'avait pas de mauvais match (rires). S'il y avait une équivalence dans le football, et même si beaucoup de joueurs sont passés derrière, je pense que Pelé pour le caractère mythique correspond bien. L'ensemble de son œuvre est formidable. Il fait partie des grands de la musique et du show-bizz. C'est quelqu'un qui va laisser son empreinte et qui restera des années et des années. »« J'ai eu la chance de le croiser trois ou quatre fois grâce à Jean-Claude Darmon. Quand j'avais huit ans, il en avait dix-huit et il commençait déjà à faire parler de lui. J'ai suivi sa carrière et je l'ai accompagné toute sa vie comme beaucoup de Français, pour ne pas dire tous les Français. C'était quelqu'un de sympa et très discret, timide, quelqu'un de très attachant. On se demandait parfois si c'était vraiment la même personne sur scène…Quand je vois que certaines personnes, que ce soit dans le sport ou autre, roulent des mécaniques pour pas grand-chose, lui, il aurait largement pu par rapport à ces gens là et c'était tout le contraire. Il y a deux chansons que je m'amusais souvent à chanter :et. Ces deux chansons m'ont marqué, et quand on reprend les paroles de, par exemple, quand il dit : «» , c'est magnifique. Parce qu'à l'époque, il était seul et n'était pas encore tombé amoureux, alors que toutes les filles étaient pourtant amoureuses de lui… C'était une idole. Pour un gamin de huit ans comme moi, il était déjà vieux avec ses dix ans de plus. Et ces dix ans là, je ne les ai jamais rattrapés…À l'époque, il n'y avait pas de chanson de bizutage dans le vestiaire, mais si ça avait existé, je me serais sûrement servi de l'une de ses chanson, car tout le monde connaît les paroles et ce n'est pas très dur à chanter… Enfin, de la chanter comme ça, hein. Parce que de la chanter comme lui, avec la voix qu'il avait, ça c'est une autre histoire ! Cette voix, elle est incroyable. »