Le foot pleure Loulou

Loulou s'en est allé. La planète football pleure le président montpelliérain. Hommages.

Ibrahima Bakayoko, attaquant du MHSC de 1995 à 1998

Propos recueillis par Maeva Alliche et Matthias Edwards

"Oh ferme la toi","Mais pourquoi il est aussi content ? Je suis content aussi, mais ça va, pas à ce point.""tu ne peux pas savoir depuis combien de temps il ne dort pas. Rien qu’à l’idée de savoir que si on descend il va être obligé de licencier 25 à 30 personnes, des pères et des mères de famille, il ne le supporte pas. Et là ce soir tu ne le vois pas content, tu le vois soulagé. C’était pour lui une catastrophe."