Le fondateur de Chambly s'est éteint pendant la rencontre

Terrible.Alors que Chambly, pensionnaire de National, a fait tomber le Racing Club de Strasbourg du bateau Coupe de France mercredi soir (1-0) , le club picard n'a pas pu faire la fête bien longtemps. En effet, on a appris dans la foulée de la rencontre que le fondateur du club, Walter Luzi, est décédé au cours de la soirée. Walter Luzi avait fondé le club en 1989 et le FC Chambly est actuellement entraîné par son fils, Bruno , et présidé par son autre fils, Fulvio.