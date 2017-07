Le temps d’un été, le Stade rennais a joué dans la cour des grands, du moins sur le marché des transferts : plus de 50 millions d’euros dépensés, dont 21 millions pour le seul Severino Lucas, les Bretons devenant alors le sixième club le plus dépensier d’Europe. La saison chaotique qui suivra freinera les ambitions du propriétaire François Pinault, nettement moins dépensier par la suite. Restent les regrets d’un virage manqué...

Severino Lucas pour remplacer Nonda

« Encore heureux que c’étaient pas des cons ! »

Une saison chaotique, mais pas si ratée

Il était bien, l’été 2000. La jeunesse s’ambiançait suret, le but en or venait de placer les Bleus sur le toit de l’Europe, le taux de chômage était en forte baisse... Une douce euphorie régnait en France et du côté de Rennes encore plus qu’ailleurs. Les plus heureux de tous étaient les supporters d’un club de foot local qui affichait des ambitions comme jamais en cette avant-saison 2000/2001 : une douzaine de joueurs recrutés, plus d’une cinquantaine de millions d’euros claqués et un mercato aussi exotique qu’excitant, avec les arrivées d’un Argentin – Mario Hector Turdo, arraché au Celta de Vigo pour 12 millions d’euros – et de quatre Brésiliens : le défenseur Cesar, en provenance du PSG Vander et Luís Fabiano, débarqués de Ponte Preta, et surtout Severino Lucas , qui déboule en Bretagne depuis l’ Atlético Paranaense contre un chèque de 21 millions d’euros ! Mais à l’époque, c’est presque logique de voir les Rennais faire les fous, avec à leur tête l’un des milliardaires les plus conquérants : François Pinault, patron de Pinault-Printemps-Redoute, sponsor du club depuis 1993 puis propriétaire à partir de 1998. Après deux saisons de mise en route – une première réussie, une seconde moins – lebreton entend bien placer son nouveau joujou tout en haut du classement du football français., rembobine Olivier Echouafni , une des autres recrues de cet été 2000.» Le Stade rennais est effectivement un vaste chantier à ce moment-là, avec un nouveau centre d’entraînement, un stade en cours d’agrandissement, des ajustements au sein de la direction ( René Ruello , l’actuel président, reprenant la place de Pierre Blayau) et donc un effectif en mutation, qui s’internationalise, avec à sa tête le jeune et prometteur entraîneur Paul Le Guen . Stéphane Grégoire, au club depuis 1997, se rappelle ces «» . «» , situe Echouafni. L’actuel sélectionneur des Bleues a raison : seuls le PSG (avec notamment le retour d’Anelka), l’ Inter Arsenal , le Barça et le Real claquent plus d’argent que les Bretons. Grégoire : «» La pépite offensive congolaise est transférée à Monaco pour la même somme que ce qui a été dépensé pour faire venir Severino Lucas : 21 millions d’euros nécessaires pour doubler au dernier moment – dans la précipitation – l’OM., dit encore Grégoire.» Pour autant, l’ancien milieu de terrain préfère retenir le bon état d’esprit de ces recrues sud-américaines qui toutes laisseront un souvenir sportif mitigé – pour ne pas dire pire : «» De bons souvenirs partagés par « Chouf » : «» Le plus en difficulté est le cadet Luís Fabiano, qui n’a pas 20 ans lorsqu'il est repéré par la cellule de recrutement composée d’Hubert Guidal, Gérard Lefillatre et Jean- Michel Moutier. Echouafni : «En grand mal du pays, Fabiano rentre au Brésil dès le mercato d’hiver (Turdo aussi ne fera qu’une demi-saison en Bretagne, plombée par les blessures), avant de rebondir et de faire finalement une belle carrière avec l'équipe nationale du Brésil (28 buts en 45 sélections) ainsi qu'au FC Séville (108 buts en 229 matchs). «(...)(...)» , prophétisait-il dansau moment de son départ à São Paulo. Quant au Stade rennais, avec un Severino Lucas sous pression, mais aidé du jeune Cyril Chapuis pour animer le front de l’attaque, il terminera la saison 2000/2001 européen, malgré une entame catastrophique (difficile d’intégrer une dizaine de recrues, dont certaines arrivées tardivement) et un parcours compliqué à domicile (avec une pelouse en sale état et un stade en travaux). «, assure Echouafni.» L’été suivant, Gourcuff remplace Le Guen, et Pinault garde cette fois son portefeuille près de lui, ne dépensant cette fois que quelques millions d’euros dans des joueurs français. Bienvenue à Olivier Monterrubio et Frédéric Piquionne