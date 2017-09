Le fisc espagnol rend un million à Falcao

112

LG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Brillant sur le terrain, Falcao l’a été un peu moins en dehors lorsqu'il était à l’ Atlético de Madrid. Le «» était accusé de ne pas avoir déclaré quelque 5,6 millions d’euros de droits à l'image entre 2012 et 2014, et a décidé de plaider coupable.D’après des sources internes aux Monégasques, relayées par, Falcao a pris seul ses responsabilités et s’est acquitté de payer une amende de plus de 8 millions d’euros en juillet dernier.Un coup du karma peut-être, mais toujours est-il que le Colombien a eu la main trop généreuse pour le fisc espagnol, visiblement bon joueur. L’attaquant va donc récupérer plus d’un million d’euros, qu’il n’aurait pas dû verser.Elle est pas belle la vie ?