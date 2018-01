Le fils de Pirlo signe à la Juventus

1

LMC

Pirlo à la Juve, c'est fait.Le maillot noir et blanc floqué Pirlo ne sera pas vintage très longtemps. Selon, la Juve s'est attaché les services cet hiver d'un n°8 âgé de 15 ans qui n'est autre que Niccolo, le fils d'Andrea.Tout comme son père, Niccolo évolue au milieu de terrain, dans un rôle plus offensif que ne l'était son père, en tout cas en fin de carrière. Le paternel est forcément le mieux placé pour présenter sa progéniture : «En 2037, Niccolo Pirlo devrait donc monnayer les restes de son talent à New York City.