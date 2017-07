Le fils de Pelé retourne en prison

1

AH

Un prince derrière les barreaux.Edinho, le fils du roi Pelé, est de retour en prison. L'ancien gardien de but de Santos de 46 ans est à nouveau accusé de trafic de drogues et de blanchiment d'argent par la justice brésilienne. Des faits que le principal intéressé a toujours nié. Condamné en 2005 à trente-trois ans de prison, sa peine avait été ramenée à douze puis dix ans. Pour autant, Edinho n'a cessé de faire appel.Vendredi, il s'est rendu lui-même au commissariat après que la justice ait annoncé vouloir le replacer en prison. Mais Edinho n'entends pas arrêter le combat. «, expliquait-il àrécemment.C'est plus dur de dribbler la justice.