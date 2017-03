Le fils de Pelé déjà remis en liberté

0

JD

Le feuilleton continue pour Edson Cholbi do Nascimento.Condamné une première fois à trente-trois ans de prison en 2014 pour blanchiment d'argent et trafic de drogue, Edinho a vu sa peine ramenée à douze ans et dix mois de prison la semaine dernière. Pourtant, il est actuellement de nouveau libre.Pour autant, pas question de hurler à une quelconque justice laxiste. Il s'agit tout simplement d'une procédure légale conséquente à un recours déposé par l'avocat de l'ancien gardien de Santos, qui s'était entre-temps rendu aux autorités brésiliennes pour commencer à purger sa peine. Le temps que le dossier soit réexaminé, Edinho pourra rester en liberté et continuer de clamer son innocence. Il avait déclaré à ses juges que son seul lien avec les trafiquants était en tant que consommateur de drogues.