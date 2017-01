Le fils de Neymar rejoint le Barça

50

CP

Visiblement, les sections jeunes du Barça font office de garderie pour les joueurs pros du club catalan.Après Benjamín Suárez, Thiago Messi et Milan Piqué, c'est au tour de Davi Lucca da Silva Santos, le fils de Neymar , de faire ses premiers pas sous le maillot. À seulement cinq ans, le footballeur en herbe a commencé les entraînements avec la FCB Escola. Et il est déjà surclassé, puisque normalement les cours ne commencent qu'à partir de six ans.Recruter un extra-communautaire aussi jeune ? Un choix qui risque de ne pas plaire à la FIFA