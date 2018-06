Le fils de Marc-Vivien Foé jugé pour avoir agressé un prêtre

1

SB

Au nom du père.Décédé tragiquement d'une mort subite sur le terrain, à la suite d'un malaise cardiaque en 2003 durant un match de Coupe des Confédérations entre le Cameroun et la Colombie, Marc-Vivien Foé a laissé derrière lui un fils, Marc Foé, âgé aujourd'hui de 22 ans. C'est à la cour d'assises de Lyon, dans la ville ou son père s'en est allé, que Foé Junior est jugé pour avoir volé, séquestré et agressé un prêtre avec son ami Sophiane Bardot selonLe fils du défunt Camerounais a vécu une véritable descente aux enfers depuis la mort de l'ex-joueur de l'OL. «» , explique son avocat Alexandre Plantevin. Marc Foé a vécu une jeunesse très compliquée. Ayant rapidement lâché les études et plongé dans la délinquance, il a été envoyé en Angleterre par sa mère de manière à ce qu'il s'éloigne des mauvaises fréquentations. Malheureusement, alors collégien en 2011, Foé Junior tombe sur une bande de skinheads et reçoit un coup de batte de baseball sur le crâne qui lui a valu un coma, une prothèse en titane sur le front, et des mois de rééducation.C'est en revenant dans la région lyonnaise que Marc Foé replonge dans la délinquance, en enchaînant les délits avec Sophiane Bardot, qui a également grandi sans père. «» , confesse Marc, dévasté. Concernant l'agression du père Luc Biquez, les deux garçons se renvoient la balle mais ce qui est sûr, c'est qu'en plus de s'être fait cambriolé, le prêtre a reçu des coups de poing avec des gants de moto à coque renforcée, et des coups de crosse. La scène a duré près de deux heures, pour un butin nul et une fuite précipité.Marc Foé risque trente ans de prison.