Le fils de Klinsmann signe au Hertha

📝 More details on the signing of young Mr #Klinsmann can be found here ➡️ https://t.co/9ubjvzvCz3 #hahohe pic.twitter.com/YgiWJZe32R — Hertha BSC English (@HerthaBSC_EN) 11 juillet 2017

Like father, like son 👨‍👦 Jonathan Klinsmann knows where the goal is ⚽️🎯Not bad for a 'keeper 😉🔥 #hahohe pic.twitter.com/hmtDr8MCMr — Hertha BSC English (@HerthaBSC_EN) 3 juillet 2017

Fils du légendaire Jürgen Klinsmann , Jonathan, Klinsmann donc, vient de s'engager au Hertha Berlin . Mais contrairement à son père, illustre attaquant allemand, il évolue dans les buts et a choisi les sélections de jeunes des États-Unis.À 20 ans, il était à l'essai avec le Hertha depuis la reprise du club, et a convaincu les dirigeants en une semaine seulement. Même si lui a choisi de mettre les gants, Jonathan a tout de même hérité de quelques gênes paternels :Qu'est-ce qui est jaune et qui... Non, pardon.