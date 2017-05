Le fils de Klinsmann rate un dribble et encaisse un but

La grosse boulette du fils Klinsmann, gardien des U20 américains pic.twitter.com/x1yielFMSz — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) 23 mai 2017

AA

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les talents de dribbleur ne sont pas héréditaires chez les Klinsmann.Lundi se jouait un match entre les États-Unis et l'Équateur en phases de poules de la Coupe du monde U20. Un joli match qui s'est terminé sur un score de 3-3 et dont le fils de Jürgen Klinsmann, Jonathan, va se souvenir longtemps.Celui qui garde les buts des États-Unis U20 a raté un dribble sur l'attaquant adverse, offrant le troisième but aux Équatoriens.Fallait choisir l'Allemagne, mon grand.