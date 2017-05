Le fils de Bebeto signe au Sporting

Vidéo

O #SportingCP informa que chegou a acordo com o @estorilpraiasad para a transferência de Mattheus Oliveira. https://t.co/RMvyWAEtEP pic.twitter.com/rXvTSW7WGJ — Sporting CP (@Sporting_CP) 15 mai 2017

AS

Vous vous souvenez de la célébration de Bebeto fêtant l'arrivée de son bébé ? Et bien le nourrisson en question vient de signer au Sporting Coupe du monde 1994, le Brésil emmené par sa doublette Romario-Bebeto s'impose face aux Pays-Bas en quarts de finale. L'attaquant de la Corogne fête son but et la naissance de son fils avec une célébration qui fait le tour du monde.Un peu moins de 23 ans plus tard, le Sporting vient d'annoncer la signature pour cinq ans de Mattheus, fils du célèbre attaquant brésilien. Le fiston, formé à Flamengo, évolue au même poste que papa et a marqué deux buts et délivré quatre passes décisives cette saison avec Estoril.Un coup de vieux supplémentaire pour tous les trentenaires.