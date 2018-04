Le feu vert

Sorti des années de galères économique et sportive, le Betis Séville mène la danse de cette seconde Liga derrière les quatre fantastiques. À l’origine de cet essor progressif, des choix forts, un entraîneur esthète et un effectif cosmopolite entre anciens, explorateurs et pépites. En bref, une ode au football vivant.

Boudebouz : « Notre mot central, c’est jouer »

Setién, entre échecs et victoires

Les régulateurs Bartra et Joaquín

Par Antoine Donnarieix

Tous propos recueillis par AD, sauf mention.

Les yeux remplis de joie, Joaquín parle d'une voix éraillée qui symbolise l’ambiance démentielle dans laquelle le Betis vient de remporter le derby sévillan. Une attente qui durait depuis le 2 mai 2012, date de la dernière victoire contre l’ennemi juré en Liga. Aux grandes célébrations, les grandes paroles face caméra : «» Le large sourire du capitaine augure une nuit longue et joyeuse. Cette philosophie, l’ex-international la fait davantage couler dans ses veines quand les intérêts de son Betis entrent en jeu. Coéquipier de ce «» , Ryad Boudebouz confirme la réputation du phénomène : «» C’est peu de le dire.En 2014, le Betis connaissait sa troisième relégation en deuxième division en l’espace de quatorze ans. Quand on s’attache à l’histoire de ce club, champion d’Espagne en 1935 et double vainqueur de la Coupe du Roi en 1977 et 2005, cela fait beaucoup. Beaucoup trop, même. Dès lors, le retour desau premier plan national était attendu comme une prophétie. Une renaissance en trois étapes : d’abord, un titre de champion de Liga Adelante acquis en 2015 avec le prometteur Dani Ceballos en meneur de jeu. Ensuite, une transition assurée par Juan Merino dans l’acquisition du maintien lors de la saison 2016-2017, moment où la gestion du pompier Pepe Mel commençait à battre de l’aile. Enfin, la prise de pouvoir de Quique Setién en juin dernier. Un technicien que la direction du Betis souhaitait déjà en... 2014, quand le natif de Santander coachait à Lugo, également pensionnaire de D2.Avant d’être la tête pensante du Betis, Quique Setién vissait son brassard de capitaine au Racing Santander. Javier Irureta , son entraîneur lors de l’exercice 1993-1994, se souvient d’un «» , d’une «» Des mots qui coïncident avec la synthèse de Boudebouz : «, explique le meneur formé à Sochaux.Dans sa carrière de footballeur professionnel, Setién se distinguait déjà par une capacité à travailler ses talents de stratège au quotidien. «, révèle Irureta.» Meilleur, l’Asturien le deviendra en tandem avec son adjoint Eder Sarabia, une collaboration issue de l’amitié d’époque entre Setién et Manuel Sarabia, père de, à Logroñés. Ensemble, les deux larrons roulent leur bosse à Lugo puis à Las Palmas, où ils atterrissent dans un club laminé à Getafe (4-0) et avant-dernier de Liga après huit journées. La suite, c’est une reprise en main somptueuse du promu canarien : un maintien assuré haut la main en onzième position, puis une saison 2016-2017 aussi spectaculaire que risquée : Las Palmas termine quatorzième avec la troisième moins bonne défense de Liga, soit... soixante-quatorze buts encaissés.C’est dans ce contexte que Setién arrive au Real Betis Balompié, club à la recherche de nouvelles légendes à faire entrer aux côtés de Robert Jarni, George Finidi, Denílson ou Ricardo Oliveira dans le panthéon local. Durant l’été, Setién place ses pions : Ceballos parti au Real, Andrés Guardado Javi García et Ryad Boudebouz viennent garnir l’échiquierpour ouvrir un feu d’artifice. Les rencontres contre la Real Sociedad (4-4), le FC Valence (3-6), Cadix en coupe d’Espagne (3-5), le FC Séville (5-3) ou le Real Madrid (3-5) sont autant d’exemples pour démontrer que le football de Quique Setién s’enflamme. «, décrit Irureta, passé sur le banc de l’institution en 2006.Recruté au mercato d’hiver en provenance de Dortmund, Marc Bartra est désormais ce défenseur central gage de sérénité dans la relance du 3-5-2 de Setién. Conséquence ? Depuis cinq journées, le Betis ne prend plus de but. Depuis six journées, le Betis remporte tous ses matchs. Bref, le Betis prend son pied dans un football épanoui. «, confesse Boudebouz.Du haut de ses 36 printemps, Joaquín est le parfait symbole de ceau Betis, fait d’alliage entre tauliers expérimentés et jeunesse dorée issue de lacomme le polyvalent milieu Fabián Ruíz, le renard des surfaces Loren Morón ou le roc défensif Firpo Júnior , buteur dans le temps additionnel contre Las Palmas ce jeudi (1-0). Ancien coéquipier de Joaquín entre 2002 et 2005, Alfonso Pérez se souvient des anecdotes échangées avec celui qui était considéré comme un talent brut déjà convoqué par laà l'époque. «» Épicure s’habille en vert et blanc.