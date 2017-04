Le Festival La Lucarne est de retour

0

JD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

» , philosophait Aimé Jacquet dans les colonnes deen 1999.Le cadre de cette citation bien profonde n'est pas pris au hasard. Depuis sa naissance, en tout cas dans sa forme moderne, le football est un phénomène qui dépasse le cadre des prés. Écrivains, dessinateurs, comédiens, cinéastes, les représentants de tous les arts ont tenté de le remanier à leur sauce.Et le cinéma ne fait donc pas exception. En effet, quel meilleur moyen que l'image animée pour rendre compte du spectacle préféré de la terre entière, ce «» , qu'affectionnait tant Dimitri Shostakovitch, ce cinéma en direct, qui caractérise aussi bien la joute entre vingt-deux types que la nouvelle vague, si caractéristique du septième art français contemporain ?C'est la mission que se fixe depuis cinq ans désormais, le festival La Lucarne, dont le fil rouge de l'édition 2017, année présidentielle oblige, alliera football et politique. À l'heure où le ballon rond devient de plus en plus aseptisé, insipide, outrageusement neutre, par crainte de froisser Pierre ou Paul, la sélection retenue rappelle que le ballon rond est tout sauf apolitique. Pour s'en convaincre, le rendez-vous est fixé à Paris du 11 au 14 mai au Point Éphémère, 200 quai de Valmy, dans le 10arrondissement (à l'exception de la séance d'ouverture qui sera projetée au cinéma le Louxor).Sept films, variant entre documentaire et fiction, histoire ancienne ou contemporaine, seront proposés au tarif unique de cinq euros la séance(à l'exception de la séance d'ouverture, sur invitation seulement), pop corn offert.À Naples, l’Afro Napoli United se compose majoritairement de joueurs immigrés. Ils font face, aidés par leur coach, aux difficultés liées à leur statut.Documentaire en immersion au coeur du Dynamo Dresde, club unique en Allemagne, durant la saison 2015-2016.Pendant la Coupe du monde de Football, un petit club de Marseille, menacé de disparition, organise un tournoi amateur, baptisé la Mondialette. Un classique du nanar footballistique !En 1971, le Santos de Pelé débarque en Martinique pour y affronter une sélection locale. Mais le prix du billet pour assister au match est jugé trop élevé et une révolte s’organise…Hommage aux Geraldinos, ces supporters fantasques du Maracanã, poussés vers la sortie suite à la rénovation du stade en 2013, symboles d’une mise à l’écart progressive des classes populaires.Entre les conflits d’intérêts à la tête du club, un groupe de supporters aux connexions troubles avec un parti néo-nazi et un climat social particulièrement tendu, de nombreuses questions entourent le club de l’Olympiakos.Swansea City, proche de disparaître en 2001, accède finalement à la Premier League dix ans plus tard. Retour sur cette formidable aventure.Pour en savoir plus sur La Lucarne, en partenariat avec PK Foot, RMC, la FFF, le Red Star, la Mairie de Paris, l'OFAJ et le Fonds de dotation Agnès B., c'est par ici.