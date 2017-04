Le festival d'un joueur colombien

0

J'ai comme l'impression qu'il est temps d'aller en Colombie (mouillez vous la nuque, c'est violent quand on n'est pas préparé) pic.twitter.com/BFl8XgjH86 — Lucarne Opposée (@LucarneOpposee) 26 avril 2017

Il vient de Medellín mais ne fait rien d'illégal, enfin presque. Juan David Valencia a inscrit un but sensationnel la nuit dernière pour son équipe l'Independiente Medellin. Un slalom qui démarre par un majestueux sombrero et qui se termine par une frappe croisée dans un angle fermé.Un but qui fait la différence puisques'est imposé 3-2 et conserve solidement sa deuxième place.