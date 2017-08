Le Fener' en recherche d'air

Battus 2-0 sur la pelouse du modeste Vardar Skopje, Fenerbahçe est déjà à un point de bascule de sa saison. Une chute du mauvais côté, et la crise pointerait. Un phénomène finalement plutôt récurrent dans l'histoire du club, avec lequel Mathieu Valbuena va devoir apprendre à composer.

Lennon, Tupac, Kennedy. Comme dans chaque cas d’agression sévère sur célébrité, le premier réflexe du curieux consiste à taper le nom de l’assaillant sur Internet. Lorsqu’il ne s’agit pas d’un membre de la famille, les forces de police ont le plus souvent affaire à un illustre inconnu, meurtrier plus ou moins improvisé et débordé par sa passion – dans le premier cas – ou par sa haine – dans les deux suivants. Concernant l’attaque du 17 août dernier perpétuée à la Philip II Arena sur le Fenerbahçe SK, soyons justement vigilants à orthographier correctement le matricule du suspect : V.A.R.D.A.R S.K.O.P.J.E. Provenance : Macédoine . Casier sportif : vierge. Car en s’imposant presque anonymement 2-0 sur sa pelouse face au géant turc, ce petit club d’Europe du Sud est en passe d’accéder pour la première fois de l’histoire du football macédonien à la phase de poules de la Ligue Europa. Et, si le score venait à se confirmer, d’éjecter Fenerbahçe hors des joutes européennes, tant pis pour Van Persie.» Pour Bagis Erten, chroniqueur turc pour le journal, le pâle début de saison du Fener’ se situe déjà à un point de bascule. En championnat, les Bleu marine et Jaune pointent à la 13place après deux journées, la faute à deux pauvres matchs nuls 2-2 face à Göztepe et Trabzonspor . Le recrutement d’été était pourtant, comme chaque année, porteur d’espoir. «» diront les audacieux, «» , pour les plus prudes. Contre 22 millions d’euros, le club a vu débarquer un nouvel entraîneur, Carlos Kameni, Mathieu Valbuena , Guiliano, Mauricio Isla Nabil Dirar et Roberto Soldado , auxquels s’ajoutent neuf autres recrues libres.Problème, l’intégration n’est pas aussi rapide qu’espérée comme l’explique Erten : «» Pire, «» Pour dire vrai, le déclin de l’empire ne date pas d’aujourd’hui. Entamé depuis 2014 et la perte du titre au profit de Galatasaray puis du Beşiktaş, le Fener est désormais de plus en plus menacé de passer quatrième dans la hiérarchie turque. Impensable il y a encore trois ans.Depuis 2013, les dirigeants croquent les entraîneurs comme des pides aux tomates séchées. Quatre coachs en quatre ans, avant le retour cette année d'Aykut Kocaman, dernier en date à avoir tenu plus d’une saison, entre 2010 et 2013. «, estime Bagis Erten.» Les décisions de la direction ont progressivement grignoté la confiance des ultras, plongeant dans le doute un effectif pourtant hyper talentueux sur le papier. En témoigne sa troisième place lors du dernier championnat de SüperLig, une première depuis la catastrophique saison 2008-2009. Pour le journaliste, «En disputant le match retour à domicile, les Turcs s’assurent un soutien appréciable face à une enseigne peu habituée à la pression européenne. Bagis Erten, prolixe, estime en tout cas que le gros «» . Et d’ajouter : «» Car après l’élimination de Galatasaray au tour précédent face aux Suédois d’Östersund, la carte du football du pays prendrait un sacré coup de lifting. Comme JFK.