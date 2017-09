2

Les Canaris changent de nid.C’était la Chimère de Waldemar Kita . Le Président du FC Nantes l’annonçait dès son arrivée au club en 2007, c’est enfin officiel. Après plus de quarante ans de bons et loyaux services, la Beaujoire ne sera plus l'antre du FC Nantes et va être démolie pour laisser place au… YelloPark.La nouvelle a été annoncée lors d’une conférence de presse avec l’homme d’affaires franco-polonais et la maire de Nantes, Johanna Rolland (PS). «» , a-t-elle déclaré pour introduire le projet de la construction du nouveau stade, un projet qu’elle estime «» .Que les contribuables nantais se rassurent : les 200 millions d'euros nécessaires au projet seront 100% privés, y compris pour la destruction de la Beaujoire. La maire socialiste a tenu à ajouter que l'accessibilité financière des places sera garantie, et que le projet immobilier du quartier sera respecté.Pour sa part, Waldemar a fait du Kita : «» .À noter que ledu stade n’est pas encore défini, et que l'enceinte devrait être opérationnelle pour l’intersaison 2022. Soit largement avant l'aéroport de Notre-Dame-Des-Landes.