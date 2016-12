Le FC Metz en RER

489

Le brouillard aura causé bien des problèmes au FC Metz Prévu samedi soir, le match entre Caen et le FC Metz a dû être reporté, la faute à un épais brouillard qui s'était installé au stade d'Ornano . Finalement, la rencontre a pu être disputée le lendemain à 14h30. Peut-être déstabilisés par ce contretemps, les Messins ont terminé le match à dix et se sont largement inclinés (3-0).Mais les mauvaises nouvelles se sont enchaînées pour les hommes de Philippe Hinschberger . Arrivés à l'aéroport, ils ont appris que leur avion ne pourrait pas décoller. Une solution doit alors être vite trouvée, et les Messins choisissent de faire le trajet en train. Sauf qu'il n'existe pas de liaison directe entre les deux villes. S'ensuit donc un long périple de plus de trois heures et demi, où les Lorrains ont dû d'abord rallier Paris, puis prendre le RER E pour arriver à la gare de l'Est, d'où ils ont pris un autre train pour rentrer à Metz Un décrassage comme un autre.