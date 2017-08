Le FC Metz a-t-il cicatrisé ?

Ce vendredi soir, le FC Metz reçoit l'AS Monaco. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le club de la Principauté avait traumatisé les Messins l'année dernière (0-7). Dix mois plus tard, les hommes de Philippe Hinschberger s'en sont-ils remis ?

Hinschberger : « On passe vraiment pour des cons »

Un levier psychologique

Ne pas se tromper de combat

Le 1octobre 2016, l’AS Monaco adopte une nouvelle résolution : infliger le plus de corrections possibles jusqu’à la fin de la saison. Et pour marquer le coup, les hommes de Leonardo Jardim décident de frapper fort en claquant un retentissant 7-0 aux Messins à Saint-Symphorien. «» , confirme Philippe Hinsgberger. 6-2 contre Montpellier , 6-0 contre Nancy , 5-0 contre Bastia , 4-0 contre Marseille Nantes et Lille ... Les branlées se suivent et se ressemblent. Et Metz n’y coupe pas au match retour, en allant prendre également un cinglant 5-0 à Louis-II. «» , concède un coach lorrain condamné à prendre cela avec humour. Ce vendredi soir, il retrouve son bourreau, mais ne tremble pas. Philippe Hinschberger ne s’en cache pas, la pilule a été dure à avaler même si «» . La première raclée infligée à domicile à eu un effet de surprise, une tempête qui a tout emporté. Mais de la seconde, l’entraîneur messin se souvient surtout de son équipe qui entre très mal dans le match, qui regarde jouer ses adversaires, qui prend trois buts en vingt minutes et qui lâche ensuite complètement la partie. «» , préfère-t-il analyser. Le FC Metz , qui a également souffert contre Lyon l’année dernière (8-0 sur l'ensemble des deux matchs), sait sur quoi travailler pour mieux résister aux grosses écuries : plus d’engagement, un bloc plus resserré, des remontées de balle plus précises et piquantes pour faire douter l’adversaire, et surtout plus de concentration sur les coups de pied arrêtés. «Humiliés la saison passée, les Messins ont à cœur de prendre leur revanche et prouver leur valeur. «"Cette fois-ci, ça ne va pas se passer comme ça", admet Hinschberger avant de tempérer.» Surtout que les données ont changé. «» Malgré le départ de quelques joueurs importants, l’AS Monaco reste une machine parfaitement huilée, avec des joueurs qui se connaissent bien et qui viennent encore d’inscrire sept buts en deux matchs pour commencer la saison. Mais même si le coach messin est le premier à en être conscient, il est persuadé que les conditions ne sont pas les mêmes que l’année dernière.De toute manière, la pression n’est pas sur les épaules du FC Metz ce vendredi soir. D’un côté, une équipe qui se bat pour le titre et qui n’a pas le droit à beaucoup d’erreurs pour rivaliser avec l’ogre parisien bien renforcé par le mercato estival. De l’autre, une formation qui sait que son combat n’est pas là. «, dit sans détour l’entraîneur lorrain.» Perdre contre Monaco n’est pas une catastrophe pour le FC Metz , c’est presque dans la logique des choses. En revanche, ce sont les déconvenues contre des concurrents directs comme le 5-1 contre Lorient , le 3-0 face à Caen et le 4-0 à Nancy qui sont «» . «» , conclut Philippe Hinschberger