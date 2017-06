Le FC Barcelone rapatrie Deulofeu

1

Retour à la maison.Le FC Barcelone a officialisé le retour de Gerard Deulofeu en Catalogne. Formé à la Masia avant d'être vendu à Everton pour six millions d'euros en 2015, le buteur de 23 ans va donc faire son retour au Barça. Les Catalans disposaient d'une clause de rachat à neuf millions d'euros qui arrivait à terme et qu'ils ont décidé d'activer.Prêté au Milan AC depuis janvier, Deulofeu a réalisé de bonnes performances et a même fait son retour en sélection nationale, plus de trois ans après sa dernière cape. Remplaçant de luxe ou vrai concurrent de la MSN ?Rappeler ses ex, ce n'est jamais bon.