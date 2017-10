Le FC Barcelone prolonge le pape François

Jordi Cardoner entrega a @Pontifex una camiseta para agradecer la renovación de colaboración con la entidad Scholas pic.twitter.com/FSn9c8DJQk — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 26 octobre 2017

LG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

François, garanti joueur barcelonais le plus proche du vrai messie.Pour célébrer la prolongation d’un partenariat entre la Fondation Barça et des étudiants de la fondationdu du Vatican, le Pape François s’est vu offrir ce mercredi un maillot catalan par le vice-président du club, Jordi Cardoner. La collaboration entre les deux organisations, qui a débuté en 2015, devait initialement s’arrêter cette année. La mise en place d’un projet appelé «» prolongera l’aventure jusqu’en 2019.est une fondation créée par le Pape, qui a pour but de mettre en réseau des écoles et des jeunes du monde entier pour développer des projets culturels.