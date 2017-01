Le FC Barcelone champion de la valorisation des joueurs

0

JD

Nouveau titre pour le Barça.Cette fois-ci, c'est une étude de l'Observatoire du football du très sérieux Centre international d'études du sport (CIES), basé à Neuchâtel, qui sacre le club catalan. Son objectif est de mettre en lumière la capacité des clubs du Big Five (premières divisions anglaise, allemande, italienne, espagnole et française) à faire fructifier la valeur économique des joueurs qui composent leur effectif. Et au vu des résultats, on peut constater que mettre l'accent sur la formation est un pari rentable sur le long terme, ce qui explique la présence de Tottenham sur la deuxième marche du podium, talonné de près par l'Atletico Madrid qui ferme le trio de tête.La première place du Barça s'explique en grande partie par la présence en son sein de Lionel Messi et de Neymar. Le premier y a effectué sa formation. Son recrutement était donc gratuit lorsqu'il a effectué ses débuts chez pro. Il vaut aujourd'hui 170 millions d'euros, ce qui est considérable. Il en va de même pour Neymar, arrivé pour 87 millions d'euros en 2013. Le Brésilien a vu entre temps sa valeur marchande presque tripler, puisqu'elle est aujourd'hui estimée à 247 millions.Sur les 98 clubs que comporte le classement, seuls sept ont une balance négative, qui s'explique par un recrutement plus ou moins hasardeux et des résultats en deçà des attentes. Mention spéciale au Paris Saint-Germain, lanterne rouge de ce tableau. Une dernière place que l'on peut justifier par un double-facteur : des transferts onéreux, cumulés à la valeur de la Ligue 1, plus faible que celle de ses homologues du Big Five.Pour consulter le classement complet établi par le CIES, c'est par ici