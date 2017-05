Le fauteuil d’Angers

Déjà quasiment maintenu en Ligue 1 et qualifié en demi-finale de Coupe de France, le SCO s’installe progressivement dans le paysage du football français. Avec comme recette le travail et la modestie. Soit les mêmes ingrédients qui lui ont permis d’accéder à l’élite.

Maman stabilité

Boul'haut

Par Florian Cadu

» Il y a un peu plus d’un an, Anthony Tondut, médecin d’ Angers depuis près de dix ans, kiffait la troisième place surprise de Ligue 1 squattée par le promu. Aujourd’hui, l’enceinte s’appelle désormais le stade Raymond-Kopa, le SCO, toujours dans l’élite, pointe tranquillement au douzième rang et l’atmosphère penche davantage du côté de la sérénité que de l’euphorie. Et pour cause : en l’espace de deux saisons, Angers est (re)devenu une équipe qui compte dans le football national.Jamais franchement inquiété par une éventuelle relégation en 2017 (malgré une mauvaise période traversée cet hiver), le plus petit budget de première division est ainsi en train de réussir un pari qui devait normalement prendre beaucoup plus de temps : celui de s’installer dans le monde du ballon rond français. Après avoir alterné le très bon et le moins bon en Ligue 2 de 2007 à 2015, le Sporting ressemble en effet de plus en plus à celui des années 60, qui avait même accroché le podium en 1967. Un véritable renouveau, confirme Yohann Eudeline , joueur jusqu’en 2016 et qui fait maintenant partie de la cellule de recrutement : «. » Mais alors, comment le SCO se débrouille-t-il pour s’imposer au plus haut niveau alors qu’il n’a que peu de sous ?En réalité, la recette n’a pas changé ces dernières années et les ingrédients qui font pousser le club sont les mêmes que ceux qui lui ont donné le droit d'intégrer la maison des grands. Stéphane Moulin n’a pas bougé du banc depuis 2011 et peu de changements ont eu lieu en interne. Surtout, certaines valeurs prépondérantes prônées par le SCO sont toujours respectées par les joueurs. «, explique Eudeline.Autre critère indispensable à la croissance de l’entité : le boulot. À tous les niveaux. Avec peu de millions à dépenser, les dirigeants du SCO et membres du staff ont forcément plus de taf que les autres s'ils souhaitent faire vivre un projet économique forcément un peu casse-gueule. Et sans le talent de Marco Verratti , les joueurs doivent offrir plus de sueur que d’autres effectifs pour rendre possible un projet sportif ambitieux. Eudeline : «Un investissement de tous les instants récompensé non seulement par un maintien quasiment acquis (les Angevins possèdent huit points d’avance sur la zone rouge à six journées de la fin de l'épreuve), mais aussi par une troisième demi-finale de Coupe de France en sept ans. «, estime Eudeline.» De quoi viser plus haut dès la saison prochaine ? «» Ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre : voilà le véritable credo de la dalle angevine.