Le fair-play financier renforcé

Le comité exécutif de l'UEFA vient d'adopter plusieurs réformes qui visent à affermir le système du fair-play financier (FPF). Cette formule 2.0 obligera désormais les clubs en lice dans les compétitions européennes à «» , développe l'instance.De plus en plus strictes, les nouvelles règles du FPF veulent «» et «» , explique l'UEFA. De plus, un club dont la balance entre les ventes et achats de joueurs affichera un déficit supérieur à 100 millions d'euros devra présenter des explications à l'UEFA. Les contrats de sponsoring vont continuer à être observés et évalués par l'instance européenne.Bla. Bla. Bla.