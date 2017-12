Le fabuleux but d'Altıntop avec Darmstadt

67

Deze goal van Hamit Altıntop en het geluid van mijn favoriete Duitse commentator Sabine Töpperwien... MAGIC! pic.twitter.com/jHirr7swTo — Ramon Min (@MijlpaalMin) 17 décembre 2017

JB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Marquer, c'est bien. Planter unà la dernière seconde, c'est mieux.À 35 ans, le Turc Hamit Altıntop boucle du côté de Darmstadt (D2 allemande) une carrière bien remplie. Et hier face à Greuther Fürth, l'ancien du Bayern a offert un point précieux et inespéré à sa formation.Alors que les trois minutes supplémentaires sont déjà écoulées, le milieu hérite du cuir côté droit le long de la ligne de touche. Il crochète et tente un centre-tir du gauche, qui vient se loger directement en lucarne avec une trajectoire surprenante. La joie est à la hauteur de la qualité du pion.Grâce à ce nul chopé sur le gong, lesconservent un point d'avance sur leurs adversaires du week-end. Altıntop player.