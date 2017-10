Le Dynamo Dresde ressort son maillot anti-raciste

2

JD

Beau pied de nez à PEGIDA.Dans la ville qui a vu naître le mouvement d'extrême-droite, le Dynamo Dresde a pris le contre-pied des dérives identitaires que connaît la région saxonne. Le club a ainsi ressorti un maillot anti-raciste pour le match qui l'opposera à Ingolstadt ce week-end, en D2 allemande.Une opération que le Dynamo répète chaque année depuis sept ans maintenant, cette fois-ci dans le cadre de la semaine Football people, initiée par le réseau Football Against Racism in Europe (FARE) Pour l'occasion, le sponsor habituel (une marque de bière) sera remplacé par un message sans équivoque : «» «[...]» , a déclaré Mike Gärtner, patron des brasseries Feldschlösschen.Une autreest possible.