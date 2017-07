Le duo Sio-Mendes vers Montpellier

TD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L'un s'est fait écarter par Joris Gnagnon , l'autre par un Christian grognon.Pedros Mendes, ex-défenseur capitaine du Stade rennais, et Giovanni Sio , mis de côté depuis juin par son entraîneur, auraient tous deux trouvé un accord avec Montpellier en vue d'un transfert définitif, annonce. Les deux loustics devraient rejoindre l'Hérault lundi pour quatre saisons, et être présentés dans la foulée. Giovanni Sio (28 ans), meilleur buteur du club breton la saison dernière avec huit buts, remplace donc numériquement Steve Mounié, envolé le 5 juillet dernier pour Huddersfield en Premier League. Quant à Pedro Mendes (26 ans), également ciblé par Leganés et le Deportivo Alavés en Liga, aucun montant n'a pour l'instant filtré concernant l'opération.