Le duo Ribéry - Robben une saison de plus à Munich ?

1

JR

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Tous les deux en fin de contrat en juin prochain, Arjen Robben et Franck Ribéry se sont vus proposer une prolongation de contrat d'un an avec le Bayern . C'est le directeur sportif du club allemand qui l'a annoncé via le site internet du club : «En Bavière depuis respectivement 2007 et 2009, Ribéry, 35 ans, et Robben, d'un an son cadet, pourraient être tentés de poursuivre l'aventure encore une année.L'association des arrières latéraux en souffrance depuis trop longtemps (ALSDTL) publiera un communiqué dans la soirée pour manifester son mécontentement.