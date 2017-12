Le dopage se lève à l'Est

Radié du Comité international olympique pour avoir mis en place un dopage d'État organisé en Russie, l'ex-ministre des Sports Vitaly Mutko est désormais président de la Fédération russe de football. Un homme à qui la FIFA laisse les coudées franches pour organiser le Mondial 2018. Inquiétant, alors que le rapport McLaren, à l'origine des révélations sur les tricheries institutionnalisées dans le sport russe, indique que les footballeurs de la Sbornaya pourraient, eux aussi, avoir falsifié leurs tests physiologiques.

1

Magouilles politiciennes

Sbornaya et soupçons

La boîte de Pandore

Par Adrien Candau

Propos de Jean-Pierre de Mondenard recueillis par AC, ceux de Richard McLaren issus de de l'Equipe du Lundi onze décembre, ceux de Miguel Maduro issus de The Guardian.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Plus que sept petits mois avant le mondial russe. Le premier sous la présidence de Gianni Infantino. Un peu plus d'une demi-année pour finaliser un événement qui représente entre 80 et 90% des revenus de la Fédération internationale. Des enjeux colossaux, qu'il s'agit de protéger coûte que coûte. Quitte à contourner les problèmes, plutôt que de les régler. En décembre 2016, l'agence mondiale antidopage a rendu public le rapport McLaren, qui a permis de mettre en lumière le dopage systémique dont ont bénéficié les athlètes russes entre 2011 et 2015. Un document qui interroge aussi la crédibilité des tests antidopage qui ont été administrés aux footballeurs de la. Sans soulever de réaction notable de la part de la Fédération internationale de football.Le maintien de Vitaly Mutko à son poste de président de la Fédération russe de football en est l'illustration la plus édifiante. Banni par le CIO pour avoir dissimulé un système organisé de dopage dans le sport russe, l'ex-ministre des Sports peut superviser peinard l'organisation du Mondial 2018. Cornel Borbély, le président du comité d'éthique de la FIFA, qui supervisait notamment une enquête sur Mutko, a été relevé de ses fonctions en décembre, probablement parce que sa volonté d'éclaircir certaines zones d'ombre n'était pas du goût de la FIFA. En septembre, c'est Miguel Maduro, le patron du comité de gouvernance de la FIFA, qui a dû prendre la porte, alors qu'il avait invalidé la candidature de Mutko à un mandat supplémentaire au sein de la Fédération. Signe, alors que la Coupe du monde approche, que la machine FIFA veut à tout prix éviter de s'enrayer. «, expliquait Maduro fin septembre.L'activisme modéré de la Fédération internationale sur la question du dopage dans le football russe ne se limite pas à ces joutes politiciennes. Selon Richard McLaren, l'avocat qui a piloté le rapport de la commission d’enquête sur le dopage organisé en Russie, la documentation qu'il a fournie sur le sujet doit permettre à la FIFA d'enquêter sur de potentielles irrégularités dans le football russe : «Pourtant, s'il n'apporte pas de preuves formelles que laa usé de produits pour augmenter les performances de ses joueurs, le rapport McLaren fait état de l'existence d'un document retrouvé dans un laboratoire moscovite, où sont mentionnés les noms de 24 footballeurs de la sélection. Ce document indique que chacun d'eux a été soumis à des tests pour examiner si l'on trouve de l'EPO et de la testostérone dans leur organisme. Aucun résultat n’y est mentionné. De quoi alimenter les soupçons : le rapport McLaren dénonce en effet l'échange massif d'échantillons d'urine pratiqués par les laboratoires russes, qui ont permis aux sportifs russes d'échapper à la vigilance des contrôles antidopage lors des JO de Sotchi en 2014. La question étant bien entendu de savoir si les échantillons des footballeurs russes ont eux aussi été faussés, alors qu’ils contenaient une substance illicite. Des éléments semble-il trop minces pour décider la FIFA à pousser plus loin son investigation . Pas forcément surprenant, alors que la Fédération internationale ne s'est jamais montrée très proactive à l'heure de lutter contre le dopage.» , déplore Jean-Pierre de Mondenard, médecin du sport et spécialiste du dopage, auteur de. «Le football russe doit donc pouvoir continuer à dormir sur ses deux oreilles. Selon l'avocat de Grigory Rodtchenkov, le responsable du laboratoire russe à l’origine des révélations sur le dopage d’État en Russie, la FIFA n'a même pas cherché à joindre son client, alors que le lanceur d'alerte avait fait savoir qu'il avait en sa possession des informations complémentaires sur les footballeurs de la. «» reprend De Mondenard. «» Une initiative qui relève encore de la science-fiction. «, se remémore De Mondenard. «"Pour lutter contre le dopage, moins on en parle, moins il y en a.". »