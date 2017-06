Le don de la FA aux victimes de l'incendie de Londres

TP

La recette du prochain Community Shield sera intégralement versée aux victimes de l'incendie de la tour Grenfell de Londres. La FA, ainsi qu' Arsenal et Chelsea qui vont s'affronter lors de cette rencontre, espèrent récolter environ 1,5 millions d'euros. En plus de cette donation, les familles des victimes et les survivants seront invités au match ainsi que tout le personnel du service d'urgence mobilisé après ce drame.» .