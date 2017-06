Le domino Bonucci

À l’origine, le jeu était simple : Leonardo Bonucci devait remporter la Ligue des champions avec la Juventus puis quitter la Vieille Dame ensuite pour découvrir une nouvelle partenaire de danse. Mais, après la défaite en finale face au Real (1-4) samedi soir, difficile de prévoir ce que comptent faire les deux parties. Tout en sachant que si la pièce Leonardo venait à s’échapper, elle ne tomberait probablement pas seule.

Un plan B à inventer

L'effet domino programmé pour quand ?

Par Florian Cadu

Propos de Gaël Genevier recueillis par FC.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

» Les propos datent de début mai. Interrogé par TMW quant à un possible départ durant l’été 2017, Leonardo Bonucci ne laissait pas beaucoup de place au doute. Il convient, cependant, de remettre les choses dans leur contexte. Au moment de l’interview, le défenseur est en pleine bourre avec la Juventus , qui est encore en course pour un improbable triplé coupe-championnat-Ligue des champions. Pas question pour lui de se laisser déconcentrer par des discussions portant sur un éventuel transfert, donc. Mais il en aurait fallu beaucoup plus pour croire l’Italien sur parole. Car si toute sa personne est investie pour la mission C1, personne n’est dupe, et il le sait : une fois la coupe aux grandes oreilles brandie, l’appel de l’étranger devrait enfin le charmer, un an après avoir vu les mastodontes anglais lui faire la cour et une décennie après avoir débuté sa carrière dans son pays sans jamais le quitter, glanant sept titres de champion d' Italie et trois coupes nationales.Sauf que rien ne s'est passé comme prévu samedi soir. Face à un Real Madrid imprenable, le Titanic représenté par Leonardo s’est cruellement pété la gueule (1-4) malgré un paquebot ultra solide jusqu'ici. Sacre ultime à aller chercher pour enfin boucler la boucle avec ses potes, la C1 s’est une fois de plus dérobée à la dernière marche. Et Bonucci, qui avait une occasion en or de conclure son aventure avec la Vieille Dame avant, peut-être, d’aller voir ailleurs, garde évidemment un goût d’inachevé au niveau du palais. «, assure Gaël Genevier, ami du bonhomme avec qui il a joué à Pise en 2008-2009.Comme l’été dernier, Bonucci va en tout cas recevoir de nombreuses sollicitations. Le Chelsea d’ Antonio Conte , avec qui il a un «» selon Genevier (qui a également joué sous les ordres de l’entraîneur des), va revenir à la charge, comme le Manchester City de Pep Guardiola, qui l’adore. De quoi le faire enfin craquer ? «, relève son ancien partenaire.» Titulaire à coup sûr dans toutes les équipes du monde, l’arrière central a donc l’embarras du choix. Enfin, pas tant que ça. La raison ? Il n’est pas le seul décideur.Jusqu’à preuve du contraire, la Juve demeure l’un des plus grands clubs de la planète et n’est pas connue pour céder aux éventuels caprices de ses joueurs, starifiés ou pas. Amoureux de son club, l’ex-n’est pas non plus du genre à provoquer un bras de fer qui ferait mal à sa réputation. Autrement dit, si Turin ne veut pas le lâcher, la question d’un départ pourrait tout simplement ne pas se poser. Genevier confirme : «"Écoutez, j’ai envie de partir maintenant."» À voir pour quand est prévu le