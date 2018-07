Le Domaine des dieux

Depuis le début du Mondial, l’Académie des beaux-arts de Saint-Pétersbourg accueille une expo sur le foot. Le projet ? Représenter les joueurs dans des uniformes militaires.

« Je ne suis qu'un fan de foot hein »

La couronne de Canto, la cotte de Zlatan

Par Maxime Brigand, à Saint-Pétersbourg

Le 20 juin dernier, un vieil homme est venu rendre visite à Fabrizio Birimbelli. C’était à Saint-Pétersbourg, au premier étage de l’Académie russe des beaux-arts. Ce type sait qu’il n’est pas le bienvenu en Russie , raconte à qui veut l’entendre que «» mais s’en cogne pas mal : il traîne ses 82 piges, ses casseroles et ses résistants capillaires à travers ce Mondial. Oui, Blatter fait de la résistance. La suite, c’est Fabirizio qui l’a raconte : «» Fabrizio Birimbelli est italien, artiste et fan de foot, ce qui donne durant cette Coupe du monde ceci : une exposition ouverte depuis le début du Mondial et qui s’étire jusqu’au 5 juillet, où l’on peut retrouver une quarantaine de portraits de joueurs historiques au milieu de sculptures de dieux grecs. Le projet s’appelle, tout est dit.Mais d’où vient-il ? D’assez loin : au départ, Fabrizio Birimbelli, barbe épaisse sur crâne dévêtu, s’est lancé dans ce type de portraits pour des amis, juste pour le plaisir. Puis, le bonhomme a pris le crayon et tenté le coup avec les joueurs de son club de coeur, la Roma. «, lâche-t-il.(le centre d’entraînement de la Roma). » Pas mal. Depuis, l’illustrateur numérique s’est enfilé plus d’une centaine de portraits du genre, qu’il est possible de retrouver sur son Instagram mais donc aussi, pour certains, à Saint-Pétersbourg, où le projet était assez simple : prendre des références internationales, passées ou actuelles, et les représenter dans des uniformes militaires version XIXe siècle. Il précise : «Voilà comment Zlatan Ibrahimović peut se retrouver dans une cotte de mailles, une épée à la main, Éric Cantona avec une couronne sur la tête, Antoine Griezmann le cou coincé dans une collerette… Bref, un joyeux bordel assez bien réalisé, via des photos trouvées sur internet, avec des mecs comme Zidane, Maradona, Klopp, Ramos et même Aleksandr Kerzhakov . «, prolonge Fabrizio.» Une question, forcément, avant de se quitter : l’ Italie restée à la maison, qui supporter pendant ce Mondial ? «» Ça tombe bien, elle joue dimanche soir face au Danermark.