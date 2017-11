Le doigt baladeur de Perotti sur El Shaarawy

Wait, did Perotti just stick his finger up El Shaarawy's arse???#ROMCHE pic.twitter.com/dvFCC5Pw8D — Myth Addict (@CormacCor) 31 octobre 2017

En plus d'être un super joueur, Diego Perotti sait mettre en confiance ses coéquipiers.Acteur majeur de la belle victoire de l'AS Rome face à Chelsea ce mardi soir en Ligue des Champions (3-0), l'ailier argentin s'est montré à son avantage en inscrivant le dernier but des, mais pas que. En première période, au moment de célébrer le doublé de son pote Stephan El Shaarawy , Perotti a trouvé amusant de « mettre une olive » à son coéquipier italo-égyptien pour fêter ça. Une image pas forcément ultra classe, mais qui montre bien la complicité entre le natif de Moreno et ses partenaires.Perotti est peut-être même un récidiviste en la matière puisque du temps où Mohamed Salah était son coéquipier, il avait déclaré : «" Laisse-toi te faire toucher ou embrasser"Le coeur des hommes.