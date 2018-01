Le docu-série de Netflix sur la Juve attendu pour février

AC

Mater les séances de développés-couchés de Gonzalo Higuaín au fond de son lit sera bientôt possible. Produit par Netflix,devrait arriver sur les petits écrans le 16 février prochain. Ce docu-série axé sur les coulisses du quotidien des joueurs de la Vieille Dame va se dévoiler en plusieurs épisodes, dont les trois premiers sont donc prévus lors de la date de lancement. Les imagessont accompagnées de témoignages de légendes du club, avec l'apparition annoncée d' Alessandro Del Piero et l'expertise de l'actuel coach de la Juve, Massimiliano Allegri Avec cette production, Netflix se lance dans le domaine du docu-série axé football, une forme de réponse à l'initiative d'Amazon qui a commencé la production d'un documentaire de même nature sur Manchester City. Sûr que ce 16 février pas comme les autres fera de l'ombre aux anniversaires de Bebeto, Diego Godín et Kim Jong-il.