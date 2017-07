Le dernier carré de la Gold Cup est connu

AH

Un tournoi en or.Si la Gold Cup n'est pas la compétition internationale la plus excitante, sa phase finale s'annonce tout de même plutôt intéressante avec des demi-finales alléchantes. Surtout la première d'entre elles, qui verra un choc entre le Costa Rica, vainqueur du Panama en quart de finale, et les États-Unis, hôtes de la compétition. Une vraie explication entre deux prétendants à la victoire, avec en ligne de mire la finale à Santa Clara.Une finale qu'espère rejoindre le Mexique, tenant du titre, puisque la Tri affrontera la Jamaïque en demi-finale, suite à sa timide victoire 1-0 face au Honduras la nuit dernière. Attention toutefois aux outsiders Jamaïcains qui ont réussi dans le même temps à faire tomber le Canada (2-1). Oui, on parle de la même Jamaïque qui en avait mangé huit face à la France de Rio Mavuba en 2014. En demi-finale. Vive la Gold Cup.