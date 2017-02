Le derby pour Séville

0

Betis 1-2 FC Séville

Et encore un coup tactique réussi pour Jorge Sampaoli.Battu lors du match aller au Sanchez-Pizjuán, lesrecevaient le voisin ennemi du FC Séville pour prendre une revanche. Pour mettre les petits plats dans les grands, le Benito-Villamarín s’est vite mis au diapason pour pousser ses protégés à avoir la mainmise sur le début de match. Une première période où Séville, trois jours après sa victoire en C1 contre Leicester City, va souffrir.Suite aux premières alertes d’ Antonio Sanabria et Rúben Castro, la défense desest proche de craquer sur une frappe contrée de Petros . Rebelote une poignée de minutes plus tard, quand la tête d’Aïssa Mandi trouve la barre de Sergio Rico . Logiquement, Riza Durmisi trouve la faille sur coup franc à l’aide d’un mur emmental (36e). Séville doit se remobiliser, Sampaoli s’en charge.Si les rentrées de Vicente Iborra et Wissam Ben Yedder apportent de la création offensive auxen seconde période, c’est bien sur phase arrêtée que Séville revient au score. D’abord grâce à Gabriel Mercado , déjà buteur providentiel à l’aller (57e), puis au fameux remplaçant Iborra, opportuniste pour redonner l’avantage au nouveau dauphin du Real Madrid (1-2, 75e).Et pendant ce temps-là, le Real Betis Balompié attend toujours une victoire sur sa pelouse contre son faux frère depuis le… 1er avril 2006. Une blague longue durée.