Le derby génois pour la Samp

Trois à la suite pour la Sampdoria Déjà vainqueur des deux derbys de Gênes la saison passée, la Sampdoria a remporté ce samedi soir son troisième derby consécutif. Ramirez et Quagliarella ont offert aux Blucerchiati une victoire aussi prestigieuse qu'importante au classement, puisqu'elle va permettre à la Samp de passer la trêve en plein dans la zone Europe.Disputé et équilibré, ce derby a finalement penché en faveur de l'équipe la plus en réussite depuis le début de la saison. Ramirez a ouvert le score en milieu de première période, tandis que la possible égalisation de Rosi s'est écrasée sur la barre transversale. En seconde période, le Genoa attaque pour égaliser, mais c'est finalement Quagliarella qui, après avoir foiré une première occasion, double la mise sur une offrande de Zapata. Son premier but lors d'un derby de la Lanterne.Le Genoa est donc assuré de rester au moins pour les deux prochaines semaines dans la zone de relégation. Tandis que la Samp, avec ses 23 points au compteur (soit déjà 17 de plus que son rival du soir), peut envisager l'avenir avec un moral gonflé à bloc.