Le derby de Lisbonne ne trouve pas preneur

Benfica (4-3-3) : Varela - Almeida, Jardel, Dias (Carvalho, 81e), Grimaldo - Pizzi (Jimenez, 55e), Fejsa (Silva, 72e), Krovinovic - Salvio, Jonas, Cervi. Entraîneur : Rui Vitória.

Sporting Portugal (4-4-2) : Patricio - Piccini, Coates, Mathieu, Coentrão - Martins (Ruiz, 83e), Carvalho, Battaglia, Acuna (Cesar, 78e) - Fernandes, Dost. Entraîneur : Jorge Jesus.

Et à la fin, c’est toujours Jonas qui marque.Rapidement mené au score, le Benfica Lisbonne a longtemps cru perdre ce derby de Lisbonne dans son antre de l'Estádio da Luz. Mais c'était compter sans son buteur en série Jonas , qui ne tremble pas au moment de convertir un penalty obtenu à la suite d'une main de Rodrigo Battaglia dans la surface de réparation (1-1, 90).Et pourtant, tout avait mal débuté pour lesdans cette rencontre synonyme de retrouvailles entre le public de l'Estádio da Luz et Fábio Coentrão , désormais détenteur du maillot vert. Conspué par le public à chaque ballon touché, découpé par André Almeida et Salvio dès l’entame de la partie, le latéral gauche portugais répond de la meilleure des manières. Trouvé dans la surface de réparation, l’ancien Madrilène voit sa tentative, contrée par le jeune défenseur Ruben Dias , arriver sur le crâne de Gelson Martins qui fusille Bruno Varela d’un violent coup de boule (0-1, 18).Une ouverture du score contre le cours du jeu tant lesmaîtrisent une rencontre où les occasions se font rares, au contraire des coups dans les chevilles. Dominateurs, les hommes de Rui Vitória vont alors se heurter au mur, à l'image de ce sauvetage sur sa ligne de Cristiano Piccini (24) ou de cette frappe sur la barre transversale de Filip Krovinović (34). Avant que Rodrigo Battaglia n'oublie qu'il est milieu de terrain et non pas gardien de but.Un match nul qui fait finalement les affaires du FC Porto , solide leader de Liga Nos et grand gagnant de ce derby de Lisbonne.