Le derby de Bahia se termine avec dix expulsés

2

CENAS LAMENTÁVEIS! CONFUSÃO NO BAVI! pic.twitter.com/uRQE8a4fyg — Vitória Online (@vitoriaonlinee) 18 février 2018

AC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les bagarres générales au Brésil, ce n'est jamais à moitié.Le dernier derby de Bahia, surnommé « Ba-Vi » , a tourné court. Alors que le penalty de l'égalisation vient d'être inscrit par Vinícius Goes Barbosa de Souza, ce dernier vient chambrer les supporters du Vitória en mimant un geste quelque peu vulgaire.Une célébration pas au goût de ses adversaires, et qui annonce le début d'une bagarre générale. Bilan : dix cartons rouges sont sortis, dont cinq pour des joueurs titulaires de Vitória qui ne peut donc plus terminer la rencontre comme le prévoit le règlement.Que se serait-il passé si de Souza avait célébré comme Messi et Fekir...?