Le derby corse pour le Gazélec, Brest prend la tête

Dans une soirée de Ligue 2 enlevée et plaisante, la très bonne opération de la soirée est à mettre sur le compte du Stade brestois. Malgré de vaillants Nîmois, les Bretons s'imposent 2-1 et mènent la course désormais seuls en tête. Sochaux, réaliste contre Amiens, revient dans le peloton, tandis que le Gazélec inflige un sévère 4-1 contre son grand rival local.

Amiens 0-1 Sochaux

Bourg-Péronnas 1-1 Clermont

Gazélec Ajaccio 4-1 Ajaccio

Nîmes 1-2 Brest

Niort 1-1 Le Havre

Red Star 2-2 Valenciennes

Tours 1-1 Laval

Troyes 1-1 Auxerre

Andriatsima n'avait pas marqué depuis le 3 octobre. Bon, son but n'est pas très académique, mais c'est suffisant pour que Sochaux ouvre le score. Si Amiens ne cesse d'attaquer pour revenir, la réussite fuit l'ancien leader de cette Domino's Ligue 2. Petit à petit, les Amiénois rentrent dans le rang et se retrouvent derrière le FC Sochaux.Comme à Dijon , il n'y a pas grand-chose à voir sur le terrain de Bourg-en-Bresse, la faute à un épais brouillard qui s'installe sur la pelouse. Le match a bien lieu, malgré les conditions. Au quart d'heure de jeu, Thiam ouvre même le score d'une jolie frappe lointaine pour Clermont . Si les locaux mettent du temps à réagir, il suffit d'un centre tendu pour que Boussaha coupe la trajectoire et égalise. Dans la brumasse, les deux équipes ne se séparent finalement pas. Logique. Le derby entre clubs ajacciens a été bouillant, comme prévu... aux dépens d'une pauvre équipe de l' AC Ajaccio largement dépassée. Pourtant, l' ACA démarre bien, mais craque sur la première offensive adverse. Kasim Adballah fait faute dans la surface, Yoann Court transforme le penalty et le calvaire commence. Quelques minutes plus tard, Lippini s'engage trop sur un tacle. L'arbitre sévit logiquement avec un carton rouge et le Gaz alourdit la marque, entre une anticipation malvenue de Goda punie par François Clerc , puis une «» dès le retour des vestiaires et un dernier tir dévié de Court. Toutes les décisions provoquent l'énervement des joueurs, et surtout des supporters, qui répondent par des fumigènes en pagaille et quelques sièges arrachés. Videmont calme un peu les esprits en réduisant le score. Une soirée à oublier côté ACA Brest a l'habitude de faire la différence en fin de match. Une fois n'est pas coutume, les joueurs de Jean-Marc Furlan s'en sortent avec un peu de chance en frappant fort dès les premières minutes. C'est d'abord Maupay qui s'ouvre le chemin du but entre deux défenseurs de Nîmes . Dans la foulée, Faussurier trompe Marillat en frappant fort à bout portant. Nîmes n'abdique pas, revient à portée de tir sur penalty et domine la seconde mi-temps, mais le Stade tient son résultat pour prendre, seul, la tête de la Ligue 2. Tout se passe bien jusque-là pour envisager la remontée dans l'élite...Sans briller, Niort profite d'un ballon conservé à l'arrachée pour prendre l'avantage. Le centre fort de Grange trouve Ndoh, au bon endroit au bon moment. Toutefois, et logiquement, Le Havre égalise peu avant la pause sur coup de pied arrêté. Fortes reprend un corner de la tête et permet aux Havrais de marquer un point bienvenu, même s'il y avait probablement mieux à faire ce soir.Le Red Star a cru que la chance lui souriait enfin. Contre le cours du jeu, en cinq minutes, les banlieusards claquent deux buts coup sur coup : une tête lobée de Mendy, puis un petit extérieur osé de Bouazza face au gardien. Le Red Star mène 2-0 et doit prendre les trois points. Et pourtant... Une intervention aérienne de Keita est sanctionnée d'un carton rouge qui change tout le reste du match. Valenciennes attaque sans partage et, même s'il faut attendre les dernières secondes, décroche finalement son point du match nul grâce à une belle reprise de Da Costa. Le scénario était parfait dans un premier temps, il est finalement dur à avaler pour le Red Star , dans une saison décidément galère. Marco Simone pouvait jouer un mauvais tour à son ancienne équipe, et son ancien président. Le coach italien a toutefois dû se reposer surtout sur une performance énorme de son gardien, Lionel Cappone , pour rester dans le coup tout le match. Sans prendre de but, Laval peut envisager de faire un joli coup. Alors Marco Simone tente son joker : N'Sikulu. Cinq minutes après son entrée, l'ancien d'Évian Thonon Gaillard ouvre le score sans grande élégance, mais avec ce qu'il faut de coup de rein pour faire mouche et mal à Tours . Le coup est parfait, le coaching est réussi et Tours est englué à la dernière place à cause de ce résultat. Mais Cappone ne peut pas tout arrêter. Sur une frappe de Clemence, le gardien des Tangos est un peu trop court : 1-1. Un résultat qui n'est bon pour personne dans cette fin de classement particulièrement serrée. Troyes n'a pas réussi son derby et perd le contrôle de la Ligue 2. L'AJ Auxerre , dominateur, ouvre le score sur une magnifique tête de Gaëtan Courtet . L'ESTAC ne développe pas son jeu et doit se reposer sur de rares coups francs. Le coup de patte de Nivet rate le cadre. Il faut, finalement, un Darbion plein de sang-froid pour relancer la machine. Troyes a même la balle de la victoire et de la 1place. Dans un duel de chauves, Mathis fait tomber Nivet : penalty... que Niané foire, sous la forme d'un lob et d'une transformation de rugby. Troyes cale et perd deux points importants.