Le derby basque ne trouve pas preneur

Athletic Bilbao 0-0 Alavés

Nul sur la pelouse de l' Atlético de Madrid, victoire à Barcelone et Villarreal , et maintenant un nul dans la forteresse de San Mamés. Voici le joli tableau de chasse du promu Alavés depuis le début de saison. Solides, physiques et concentrés, les hommes de Mauricio Pellegrino ont tenu le 0-0 jusqu'au bout dans ce premier derby basque de l'année 2017.Pourtant, motivé par sa victoire contre le Barça en Coupe d' Espagne trois jours plus tôt, Bilbao a globalement dominé cette rencontre, mais les hommes d' Ernesto Valverde se sont heurtés sur le mur d' Alavés . Impériaux, les deux défenseurs centraux, Laguardia et Feddal, ont dégagé tous les ballons, et notamment les treize corners des locaux. Même lorsque Aymeric Laporte réussit à sauter plus haut qu'eux, sa tête passe au-dessus des cages d'Adrian Ortola (15). À la limite de la régulière parfois, les joueurs de Vitoria-Gasteiz auraient même pu réaliser le hold up si la grosse frappe de Deyverson n'avait pas été parfaitement détournée par Iraizoz (67). Ce dimanche après-midi, les regrets sont pour les Basques de Bilbao, qui auraient pu revenir sur le peloton de tête mais restent toujours bloqués à la septième place.