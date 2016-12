Le Deportivo défonce la Sociedad

0

MB

La quinte.Alors que le Deportivo La Corogne sortait d'une série de trois défaites consécutives toutes compétitions confondues et n'avait plus gagné à domicile depuis le 1octobre dernier, les hommes de Gaizka Garitano ont fait exploser la Real Sociedad lundi soir au Riazor (5-1). Relégables avant la rencontre, lessortent de la zone rouge grâce notamment à un doublé de l'international roumain Florin Andone qui a également poussé Íñigo Martínez à une boulette magnifique. Plus tôt dans la rencontre, Sidnei avait ouvert le score, alors que Ryan Babel a inscrit le quatrième but sur penalty. Yuri , de son côté, a sauvé l'honneur pour la Real Sociedad qui a touché deux fois les montants sur la même action en fin de match par l'intermédiaire de Willian José.Le Deportivo n'avait plus gagné une rencontre de Liga par quatre buts d'écart depuis 2003. Et c'est Gaizka Bogdánov qui rit.