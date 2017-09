Le Deportivo Alavés se sépare de son coach

LG

Tournez manège !Après la Premier League, la Liga espagnole vient d'enregistrer son premier coach limogé de la saison. Le Deportivo Alavés a décidé unilatéralement d’arrêter cette histoire d’amour avec Luis Zubeldía , qui était arrivé au club en juin dernier. Il faisait probablement la course avec Frank de Boer , puisque Alavés aussi n’a pas marqué le moindre but et a concédé quatre défaites en autant de matchs de championnat.