Le Depor et l’Atlético restent dos à dos

Deportivo La Corogne 1-1 Atlético de Madrid

Parfois, les résultats passent après les idoles.En Liga, le Deportivo La Corogne avait besoin de renouer avec la victoire à la suite de l’humiliation subie contre Leganés le week-end dernier (4-0). Lors de la réception de l’ Atlético de Madrid, less’étaient délestés de Gaizka Garitano pour laisser place à Pepe Mel . L’objectif ? Une mission maintien de la plus haute importance. Et après son premier match, le Depor partage les points avec un candidat à la qualification en Ligue des champions (1-1).Dès le départ pourtant, Antoine Griezmann se retrouve en position favorable, mais manque d’ouvrir le score. Plus opportuniste, le Depor va profiter d’une erreur de relance défensive partagée entre Jan Oblak et José María Giménez pour ouvrir le score grâce à Florin Andone qui bat Oblak de sang-froid (13). Malgré une révolte timide d’Angél Correa, la première période est à l’avantage des locaux, plus en confiance.Pour le second acte, les entrées de Yannick Ferreira Carrasco et Nico Gaitán permettent auxde procéder à l'abattage du mur de béton bâti par les Galiciens. Peu après l’heure de jeu, Filipe Luís trouve le poteau de German Lux, avant que Griezmann ne parvienne à lober le portier argentin d’une superbe frappe enveloppée pied gauche (67).Les deux équipes auront ensuite leur occasion pour revenir : Florin Andone trouve le moyen de manquer une tête à bout portant du but madrilène, tandis que Fernando Torres tombera face à une parade de Lux sur le chemin du but.Le match allait se terminer sur un nul équitable, lorsque Torres se voit percuté dans le dos par une charge très tardive d’ Alex Bergantinos.tombe inerte au sol, les secours se précipitent pour lui pratiquer les premiers soins et l'évacuer sur civière avec une minerve. D'après les informations venues du compte Twitter du club, son état est stable et conscient. Le buteur ne souffre d'aucune lésion importante, mais il passera la nuit en observation, comme le requiert le protocole médical.