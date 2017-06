Le départ de Dani Alves est acté

AD

Une petite saison, et puis s'en va.Après un peu plus de trente matchs toutes compétitions confondues avec la Juve, Dani Alves va à nouveau prendre le large. Les Turinois avaient réalisé une bien belle opération en récupérant le latéral gratuitement après son départ du Barça , et Alves a fait un boulot fantastique en Italie . Mais Giuseppe Marotta , directeur général de la Vieille dame, vient d'annoncer que le Brésilien avait demandé à quitter le cub et que son départ était acté, à un an de la fin de son contrat : «Reste pus qu'à lui trouver un point de chute. Les bruits qui courent parlent d'un départ vers Manchester City , où Guardiola serait ravi de le retrouver.