Le départ de Conceição à Porto officialisé

Waldemar Kita n'aura pas réussi sa mission impossible.Désireux de rejoindre le FC Porto, Sérgio Conceição a eu gain de cause et entraînera le club portugais la saison prochaine. Le FC Nantes a en effet officialisé le départ de son ex-entraîneur dans un communiqué . Le président nantais, qui a toujours cru pouvoir retenir son ancien coach, a regretté le choix du technicien : «De son côté, Conceição, qui a obtenu de très bons résultats en France, a donné les raisons de sa décision sur son compte Twitter en remerciant les Canaris et en évoquant les problèmes de santé de son épouse : «(...)Ce fut court, mais intense.