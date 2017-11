Le départ d'Óscar García déjà acté, un duo Sablé-Ravera à la relève ?

MR

À peine prononcé, vœux exaucé.Óscar García avait exprimé ses envies de départ auprès des génies de lampe Caïazzo et Romeyer. Et selon, le duo présidentiel aurait accepté ce mardi soir la démission du coach espagnol, arrivé dans le Forez cet été. L'entraîneur stéphanois n'aurait pas digéré la débâcle face à l'OL (0-5), alors que les dirigeants auraient tenté de le retenir. Selon RMC, le contentieux remonte à plus loin, avec l'élimination des Verts à Strasbourg en Coupe de la Ligue, où l'entraîneur aurait eu un contentieux avec Roland Romeyer Pour parer au mieux à cette situation de crise, ce serait Alain Ravera , jusqu'ici quatrième adjoint et seul entraîneur titulaire du diplôme prérequis, et Julien Sablé, ex-capitaine de l' ASSE et actuel directeur du centre de formation, qui assureraient l'intérim lors du prochain match à Lille . Après avoir fait le baptême de Frédéric Hantz Metz lors de la dernière journée, Marcelo Bielsa se chargerait alors d'accueillir le nouveau binôme ce samedi à Pierre-Mauroy.En voilà une trêve internationale sagement gérée pour étouffer la crise.