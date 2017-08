Le Danemark prend son ticket pour la finale

1

Damenark 0 - 0 Autriche , 3 t.a.b. à 0

AD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Peu de spectacle, voire aucun dans cette demi-finale de l'Euro féminin entre le Danemark et l' Autriche , mais l'essentiel était de passer en finale.Et après près de deux heures -prolongations comprises- passées à tourner en rond, les vingt deux filles ont filé aux tirs-au-but où les Danoises ont été les plus tranchantes. Pour leur premier Euro, les Autrichiennes plient donc bagage aux portes de la finale et peuvent s'en vouloir puisqu'elles ont loupé quelques occasions de marquer, dont un pénalty dans le cours du jeu. Des pénaltys avec lesquelles les Autrichiennes était décidément fâchées, puisqu'elles n'en ont planté aucun dans le séance décisive.La finale entre le Danemark et les Pays-Bas , qui joueront à domicile, aura lieu dimanche à 17 heures.