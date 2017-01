Le CSC de Darren Bent

0

CP

Quatre buts en vingt-trois matchs. Le bilan de Darren Bent en Championship n'est pas resplendissant.Heureusement, l'international anglais a pu se rassurer (ou pas) en FA Cup contre Leicester où il a retrouvé le chemin des filets. Et tout est allé très vite, dès la 8minute, il a inscrit son premier but. Un CSC.Sur un corner, Robert Huth s'aide de son mètre quatre-vingt-onze pour propulser la balle en direction des cages. Le gardien est à la rue, mais la frappe est bien trop molle. On pense, donc, que la défense de Derby va se dégager aisément. C'était sans compter sur un jeu de billard en plein dans la surface qui se conclut par une magnifique frappe de Bent finissant dans son propre but. Un vrai réflexe d'attaquant.Pas de quoi tracasser le joueur de trente-deux ans qui a eu l'occasion de corriger son erreur dix minutes plus tard en égalisant. Finalement, la rencontre s'est clôturée sur un match nul 2-2, et sera rejouée.De quoi permettre à l'attaquant de rectifier, de nouveau, le tir.